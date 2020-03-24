Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций. Оба заболевших вернулись из-за границы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
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