Коронавирус
Российская газетаВ Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций. Оба заболевших вернулись из-за границы, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
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Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно
КП - Владивосток20:18
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