Коронавирус
Российская газетаВ Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
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Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Футбол
Сезон в Серии А могут доиграть осенью
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что сезон в Серии А могут доиграть осенью из-за пандемии коронавируса, передает Rai Sport.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Футбол
«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Здоровье
Вирусолог рассказал, для кого Covid-19 представляет наибольшую угрозу
По словам доктора медицинских наук, вирусолога и главного научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Зуева, в группе риска заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 лидируют беременные женщины.
Общество
Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Наука
Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком
Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Власти Бурятии продлили режим самоизоляции
Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Общество
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» совершил самоубийство
Врач французского клуба «Реймс» Бернар Гонсалес покончил с собой, сообщает Le Parisien.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Экономика
Путин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока
План разработан в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Общество
Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Здоровье
Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19
Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
Энергетика
Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?
Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.