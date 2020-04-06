Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
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В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

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