с чего всё началось

На территории Приморья официально подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 6 апреля губернатор края Олег Кожемяко заявил об этом на заседании оперативного штаба по противодействию заболеванию.

В Приморье выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.

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Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.

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Происшествия В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.

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Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

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Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

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Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

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