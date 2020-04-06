Коронавирус
Primpress.ruВ Приморье выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
На территории Приморья официально подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 6 апреля губернатор края Олег Кожемяко заявил об этом на заседании оперативного штаба по противодействию заболеванию.
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В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один - восьмой по счету - случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона.Российская газетавчера в 22:17
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Восемь случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
Общественное телевидение Приморьявчера в 23:24
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Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
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Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
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В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
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РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
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Общество
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Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
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Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
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Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Происшествия
В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
Энергетика
Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией
Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Общество
Воронежцы жалуются на сбой в работе сервисов онлайн-обучения
Сервис не выдержал нагрузки, прекратив свою работу утром в понедельник, 6 апреля.
Происшествия
Под Саратовом пожар уничтожил домики турбазы «Рассвет»
В Саратовской области огонь уничтожил домики турбазы.
Общество
В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Космос
Последний спутник программы BeiDou прибыл на стартовую площадку
Сообщается, что это последний спутник третьего (финального) этапа BeiDou-3 запуска китайской глобальной навигационной системы, что в свою очередь означает, что программа вступила в свою завершающую стадию.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.