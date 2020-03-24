Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края. Уточняется, что оба случая заражения зафиксированы во Владивостоке.
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Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
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Японская компания SoftBank Group планирует продать свои акции в китайской Alibaba Group примерно на $14 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Роскачество рекомендовало мыть упаковки продуктов после магазина

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Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Проверки малого и среднего бизнеса планируют отменить в 2020 году

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В РФ падает спрос на новые автомобили

Ажиотажный спрос на новые машины, который вызван падением рубля 9 марта, наконец, опустился.
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В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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