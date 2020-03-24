Коронавирус
Газета.RuВ Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края. Уточняется, что оба случая заражения зафиксированы во Владивостоке.
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Коронавирус в Приморье: стало известно о гражданах, которые вернулись с инфекцией
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:39
"Число будет расти?" - реакция соцсетей на первых пациентов с коронавирусом в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 21:45
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Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Шоу-бизнес
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Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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Экономика
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Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
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Лолита Милявская призналась в наркозависимости
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Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Специалист описал особенности механизма заражения коронавирусом. Об этом сообщает интернет- издание Evo-rus.com.
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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.