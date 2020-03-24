В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края. Уточняется, что оба случая заражения зафиксированы во Владивостоке.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.

Политика Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

Шоу-бизнес Ольга Бузова сдала анализы на онкологию Сама Ольга Бузова рассказала, что уже сдала большой список анализов: все анализы на кровь, на гормоны, гемостаз, пептиды и онкоскрининг.

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Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Роскачество рекомендовало мыть упаковки продуктов после магазина После покупки рекомендуется промыть упаковки продуктов водой с мылом для профилактики заражения коронавирусом, сообщили в Роскачестве со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктора Ларичева.

Шоу-бизнес Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».

Происшествия В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Экономика Торговля обналичила коронавирус Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась в наркозависимости Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.