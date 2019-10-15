Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Приморье при обрушении дома погибла женщина

В Приморье в поселке Новонежино на улице Авиаторов обрушились перекрытия пятиэтажного жилого дома, сообщили информагентствам в МЧС России. В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
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Олег Кожемяко
Здесь произошла трагедия, погибла женщина, у нее остались дети, один ребенок в шестом классе, один, 17 лет, в техникуме учится, сейчас необходимо решить вопросы по этим ребятам, к кому они будут отправлены, как будет продолжено обучение этого парня.
— Олег Кожемяко, российский политикТАСС вчера в 22:03
с чего всё началось
«В ночь на 15 октября 2019 года в доме на улице Авиаторов в селе Новонежино в результате обрушения стены в квартире погибла 44-летняя женщина», - говорится в сообщении
 СК РФ по Приморью.
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