с чего всё началось

Здесь произошла трагедия, погибла женщина, у нее остались дети, один ребенок в шестом классе, один, 17 лет, в техникуме учится, сейчас необходимо решить вопросы по этим ребятам, к кому они будут отправлены, как будет продолжено обучение этого парня.

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В Приморье при обрушении дома погибла женщина

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