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Российская газета
Российская газета

В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году

Проблемы обманутых дольщиков в Приморском крае могут решить к 2022 году, если из федерального бюджета выделят два миллиарда рублей.В источнике
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ДВ-РОСС

Губернатор Приморья попросил у премьер-министра денег из федерального бюджета

ДВ-РОСС19:28
PrimaMedia.ru

Кожемяко обратился к Мишустину за дополнительными деньгами на дольщиков, мусор и мосты

PrimaMedia.ruвчера в 05:53
Владивосток-Новости

Губернатор Приморского края рассказал о прорехе в бюджете

Владивосток-Новостивчера в 02:51
Коммерсантъ

Кожемяко предложил снять ограничения по объему заимствований регионов Дальнего Востока

Коммерсантъвчера в 03:53
ТАСС

Кожемяко попросил Мишустина создать программу для инвесторов в сфере переработки отходов

ТАССвчера в 03:59
Российская газета

В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году

Российская газетавчера в 04:56
Интерфакс - Россия

Программу поддержки сферы переработки ТБО просят разработать в Приморье

Интерфакс - Россиявчера в 04:09

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газетавчера в 10:10

Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51