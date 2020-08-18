В Приморье проблемы обманутых дольщиков могут решить к 2022 году
Проблемы обманутых дольщиков в Приморском крае могут решить к 2022 году, если из федерального бюджета выделят два миллиарда рублей.В источнике
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