Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания.

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

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