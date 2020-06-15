Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности. Такое решение, как сообщает правительство региона, приняли на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
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Введенный из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности в Приморском крае продлили до 30 июня, об этом сообщается на сайте
 правительства региона.
Известиявчера в 21:47

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В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

RT на русскомвчера в 21:08

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 21:51

В Приморье продлили режим повышенной готовности до 30 июня

Известиявчера в 21:47

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Приморье продлили до 30 июня

ТАССвчера в 21:23

Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня

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В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:02

Куда приморцы отправятся отдыхать «коронавирусным» летом?

Владивосток-Новости11 июня в 17:11
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Экономика

JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив

Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.
РБК 02:05
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Общество

В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер

Симферополь, 14 июня 2020, 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан.
REGNUM вчера в 03:52
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Политика

Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
Интерфакс 03:01
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
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Общество

Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение

Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
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Общество

В Башкирии открывают фитнес-клубы и спортивные объекты

Глава Башкирии отметил, что с 22 июня в Башкирии разрешат фитнес-клубам возобновить свою работу.
REGNUM 03:18
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей.
Газета.Ru 03:09
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Гаджеты

Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera 13 июня в 15:56
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Общество

В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах

Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 17:03
Общество

В китайском Баодине ввели военное положение из-за коронавируса

News.ru 01:16
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Экономика

«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году

По прогнозу «Эксперта РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Общество

В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19

Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова.
РИА Новости 03:09
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Общество

В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы

Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
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Происшествия

Бывший челябинский омбудсмен осуждён за покушение на мошенничество

REGNUM 03:03
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассказал о своей даче на Женевском озере в Швейцарии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о своем имуществе.
iReactor вчера в 07:19
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Политика

Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ вчера в 05:37
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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