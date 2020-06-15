Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности. Такое решение, как сообщает правительство региона, приняли на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
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с чего всё началось
Введенный из-за распространения коронавируса режим повышенной готовности в Приморском крае продлили до 30 июня, об этом сообщается на сайте правительства региона.Известиявчера в 21:47
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