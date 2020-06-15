с чего всё началось

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности. Такое решение, как сообщает правительство региона, приняли на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля. 1

Экономика JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.

Политика Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник. 31

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 295

Шоу-бизнес Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей. 179

Общество В Австрии отменяют обязательное ношение масок в магазинах и гостиницах Гражданам было предписано соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных местах.

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 384

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 124

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,8K

Экономика «Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году По прогнозу «Эксперта РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.

Общество В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ». 7

Политика Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями. 803