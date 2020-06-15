Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса. Такое решение, как сообщает правительство региона, принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
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Мы видим, что идёт прирост, особенно по Владивостоку и Находке. В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований. Следует предпринять все меры, чтобы не было новых вспышек заболевания.
— Олег Кожемяко, российский политикREGNUM вчера в 21:08
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Продлят или нет: Приморье замерло в ожидании решения по режиму самоизоляции
PrimaMedia.ruвчера в 02:10
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Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
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Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
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Авто
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Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
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ToDay News Ufa 13 июня в 07:18
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Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
Культура
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Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов
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МИР 24 вчера в 22:41
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
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В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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32CARS.ru вчера в 06:54