Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности. Такое решение, как сообщает правительство региона, приняли на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Приморье продлили до 30 июня

ТАССвчера в 21:23

В Приморье продлили режим повышенной готовности до 30 июня

Известиявчера в 21:47

В Приморье ограничения из-за коронавируса продлены до 30 июня

Коммерсантъвчера в 21:43

Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня

РБКвчера в 22:06

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

RT на русскомвчера в 21:08

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:02

Куда приморцы отправятся отдыхать «коронавирусным» летом?

Владивосток-Новости11 июня в 17:11
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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

В России могут ограничить оценку рисков опасного строительства

Отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектов строительства объектов первой категории, которые больше всего загрязняют окружающую среду, предлагается в поправке.
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
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Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
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Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры

Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13 июня в 15:58
15
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Происшествия

На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших

По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
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Шоу-бизнес

Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Армия и оружие

ВСУ взяли в окружение Санжаровку и намерены отрезать Дебальцево от Углегорска - Безлер

Про словам Безлера, украинская армия закрепилась на двух высотах, расположенных в трех километрах от Углегорска и, скорее всего, будет стараться отрезать город от Дебальцево, так как атаковать в лоб эти населенные пункты неэффективно.
Российский Диалог вчера в 15:57
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Баскетбол

Владимир Гомельский: «Сейчас в ЦСКА уже есть два эгоиста: Клайберн и Джеймс. Возьми еще одного — и игра распадется»

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«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора

Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
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Интернет

Эксперт рассказал об опасности подключения к общественному Wi-Fi

Подключение к любому Wi-Fi, кроме корпоративных сетей, может быть опасным, так как в устройство мгут попасть приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через них.
Online47.ru вчера в 21:10
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В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей

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Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
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Общество

Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 июня в 01:50
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
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