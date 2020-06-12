Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности. Такое решение, как сообщает правительство региона, приняли на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
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Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
В России могут ограничить оценку рисков опасного строительства
Отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектов строительства объектов первой категории, которые больше всего загрязняют окружающую среду, предлагается в поправке.
Эхо Москвы 01:02
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13 июня в 15:58
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Происшествия
На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших
По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 18:37
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске
Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Армия и оружие
ВСУ взяли в окружение Санжаровку и намерены отрезать Дебальцево от Углегорска - Безлер
Про словам Безлера, украинская армия закрепилась на двух высотах, расположенных в трех километрах от Углегорска и, скорее всего, будет стараться отрезать город от Дебальцево, так как атаковать в лоб эти населенные пункты неэффективно.
Российский Диалог вчера в 15:57
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Баскетбол
Владимир Гомельский: «Сейчас в ЦСКА уже есть два эгоиста: Клайберн и Джеймс. Возьми еще одного — и игра распадется»
Sports.ru 01:35
Космос
«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
Интернет
Эксперт рассказал об опасности подключения к общественному Wi-Fi
Подключение к любому Wi-Fi, кроме корпоративных сетей, может быть опасным, так как в устройство мгут попасть приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через них.
Online47.ru вчера в 21:10
Политика
Путин объяснил, почему поправки в Конституцию России так важны
Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, объяснил, почему поправки в Конституцию страны так важны.
Аргументы недели вчера в 08:39
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 июня в 01:50
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27