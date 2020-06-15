Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Культура
Новый сериал по манге «Шаман Кинг» появится на экранах в 2021 году
Премьера картины ожидается в апреле 2021 года. По словам создателей, сюжет раскроет все события 35 томов манги Хироюки Такэи.
NewInform 12 июня в 07:02
Политика
Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ
В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor 07:10
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Политика
Врио губернатора Камчатки выдвинул свою кандидатуру на выборы
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов выдвинул свою кандидатуру на должность главы региона.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Политика
Трамп подберет новый лозунг для избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
Известия 10:07
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Происшествия
Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двоих сахалинцев
О смерти двоих пациентов регионального сосудистого центра, который сегодня закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, стало известно утром 14 июня.
Сахалин.Инфо 07:06
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Футбол
Месси установил очередной рекорд Примеры
ODDS.ru 01:26
Культура
Команда КВН из Бохана приняла участие в детском шоу талантов
15 сентября начнется десятый международный фестиваль детских команд КВН в Анапе, где команда «Бохан» также планирует принять участие.
Твой Иркутск 21:01
Политика
ЦКПЗ США запретили давать интервью «Голосу Америки»
Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США запретило отделу по связям со СМИ соглашаться на интервью «Голосу Америки», сообщила глава радиостанции Аманда Беннет.
Взгляд.ру 18:55
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Армия и оружие
В Калининграде на фоне учений НАТО развёрнуты российские «Искандеры»
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» развёрнуты в Калининграде на фоне учений НАТО в Балтийском море, передаёт «Интерфакс».
Аргументы и Факты 07:14
Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Общество
Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня
В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
Хоккей
«Сюрприз от Овечкина» признан самым смешным моментом сезона НХЛ
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка сезона».
ФАН 10:12
Происшествия
Подросток-пассажир получил травмы при ДТП в Тымовском районе
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
АСТВ 20:49