Коронавирус
Говорит МоскваВ Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество
Власти Татарстана изменили режим самоизоляции
На территории РТ гражданам рекомендуется «соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами».
БИЗНЕС Online 10:57
Общество
Роспотребнадзор назвал три этапа выхода из режима самоизоляции
Роспотребнадзор назвал три этапа выхода из режима самоизоляции Решение о снятии ограничений будет принимать глава региона.
Пульс Live 07 мая в 02:33
Общество
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая
Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Политика
Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске
В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
Происшествия
В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве
Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Здоровье
На Украине масочный режим могут продлить до конца года
Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM 13:32
Экономика
Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
Общество
Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции
В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов
О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
Происшествия
Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии
Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Здоровье
Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал
"Вести недели" уже говорили, что Швеция предложила альтернативный подход в реакции на коронавирус.
Вести.Ru 14:21
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Здоровье
Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге
Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
Общество
МВД России отказалось ужесточать наказания за побои
МВД России выступило с отказом ужесточить административное наказание за побои. Об этом со ссылкой на министерство сообщает ТАСС.
Bash.News 04:47
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции
Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
Единоборства
Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи
ProstoProSport 08 мая в 10:06
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723
Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58