С 30 апреля в регионе введён масочный режим.

В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Общество Власти Татарстана изменили режим самоизоляции На территории РТ гражданам рекомендуется «соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами». 31

Общество Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.

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Происшествия В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. 25

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Здоровье На Украине масочный режим могут продлить до конца года Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».

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Общество Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений». 15

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Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 487

Здоровье Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию. 40

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Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K