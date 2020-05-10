Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

С 30 апреля в регионе введён масочный режим.
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Самоизоляцию в Приморье продлили до 31 мая

КП - Владивосток14:48

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Газета.Ru06:14

В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая

RT на русском06:47

В Приморье действие ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 31 мая

ТАСС06:37

В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

РИА Новости06:18

Картина дня в Приморье: продление ограничений до 1 июня, торги землей и лысая тайга

Восток-Медиа07:10

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Deita.ru05:32
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

Власти Татарстана изменили режим самоизоляции

На территории РТ гражданам рекомендуется «соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами».
БИЗНЕС Online 10:57
31
Общество

Роспотребнадзор назвал три этапа выхода из режима самоизоляции

Роспотребнадзор назвал три этапа выхода из режима самоизоляции Решение о снятии ограничений будет принимать глава региона.
Пульс Live 07 мая в 02:33
2,7K
Политика

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Коммерсантъ 06:36
218
Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС 14:49
Политика

Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске

В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
5
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
25
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
484
Здоровье

На Украине масочный режим могут продлить до конца года

Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM 13:32
Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
1
Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
15
Политика

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
2K
Здоровье

В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
1
Происшествия

Серфингист погиб после нападения акулы в Северной Калифорнии

Сакраменто, США, 10 мая 2020, 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния.
REGNUM 13:18
1
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
6,9K
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
150
Здоровье

Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал

"Вести недели" уже говорили, что Швеция предложила альтернативный подход в реакции на коронавирус.
Вести.Ru 14:21
Общество

В Оренбурге извинились за плакат с немецкими солдатами к 9 Мая

Известия 10:36
64
Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
29
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
487
Здоровье

Пять центров компьютерной томографии работают в Петербурге

Больного могут госпитализировать или отправить домой. С 1 мая в центрах обследовали 2205 человек, у 1502 из них выявили вирусную пневмонию.
МР7.ру 10:31
40
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,4K
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
4
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,3K
Общество

МВД России отказалось ужесточать наказания за побои

МВД России выступило с отказом ужесточить административное наказание за побои. Об этом со ссылкой на министерство сообщает ТАСС.
Bash.News 04:47
340
Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции

Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
5
Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Единоборства

Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи

ProstoProSport 08 мая в 10:06
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Общество

Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723

Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны .
Московский Комсомолец 13:58
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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