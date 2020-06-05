Коронавирус
RT на русскомВ Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу», — говорится в сообщении.RT на русском21:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
РБК вчера в 03:28
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ 02:05
Общество
Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
Футбол
Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»
Роман Павлюченко рассказал, какое впечатление на него произвёл лучший бомбардир ЧМ-2018 Гарри Кейн.
ГЛАС.RU 13:18
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Общество
Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса
Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня.
Интерфакс 09:08
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Наука
Ученые выяснили, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Ученые в рамках исследования сумели установить, у кого может иметься иммунитет к коронавирусу.
Актуальные Новости 09:34
Общество
В России появится сразу несколько вакцин от коронавируса
Работа ведется над целым спектром различных вакцин,которые будут применяться для разных групп населения.
Первый Тульский 16:15
Общество
МЧС нашло способ решить проблему разлива топлива в Норильске
Хакасия-Информ 04:21
Наука
Как будет работать вакцина от коронавируса. Объясняем проще, чем на уроке биологии
Вакцина может быть живой (ослабленный вирус), инактивированной (мертвый вирус) или векторной — именно такой будет вакцина от коронавируса.
НГС24 21:00
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Происшествия
В Пермском крае умерли два медика c COVID-19
Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
РИА Новости 14:13
Экономика
Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий: Поправки приняты
В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки – пояснил заместитель начальника Зеленодольского управления ПФР Марат Хафизов.
Новости Зеленодольска 08:21
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия 13:27
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Происшествия
Уголовное дело возбудили против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении убитого при задержании в Екатеринбурге мужчины.
ТАСС 13:33
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48