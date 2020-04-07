В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона. «Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении. Долгое время тесты показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

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