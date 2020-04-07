Коронавирус
Lenta.ruВ российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона. «Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении. Долгое время тесты показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Армия и оружие
Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом
Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Общество
Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Политика
В Польше считают «незавидной» ситуацию с коронавирусом на Украине
Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине «незавидна», 3 апреля пишет польская Tygodnik TVP.
Политика
США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии
Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Экономика
В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики
Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Игры
Half-Life: Alyx запустили с минимальными настройками графики
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Общество
В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный
В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.