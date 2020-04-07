Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона. «Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае», — сказано в сообщении. Долгое время тесты показывали у 62-летнего мужчины отрицательный результат на коронавирус.
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В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ru20:08

В Приморье умер второй человек с коронавирусом COVID-19

Владивосток-Новости20:10

Вернувшийся в РФ из Египта пенсионер скончался от коронавируса в Приморье

Газета.Ru20:09

В Приморье умер заболевший COVID-19 пациент

РИА Новости20:12

В Приморье умер еще один зараженный коронавирусом

Primpress.ru20:03

Вторая смерть от коронавируса во Владивостоке: скончался примерец, вернувшийся из Египта

КП - Владивосток19:50

Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае

Восток-Медиа19:50
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Шоу-бизнес

Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

StarHit.ru вчера в 08:00
Армия и оружие

Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Газета.Ru 14:52
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ 11:29
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

Национальная служба новостей 09:58
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей 12:40
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Политика

Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:55
Общество

Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Политика

В Польше считают «незавидной» ситуацию с коронавирусом на Украине

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине «незавидна», 3 апреля пишет польская Tygodnik TVP.
ИА Красная Весна 14:20
Политика

США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии

Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Газета.Ru 04 апреля в 01:44
Экономика

В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики

Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:18
Авто

Новые автомобили в цене растут, а с пробегом, наоборот, снижаются

ГЛАС.RU 10:53
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ 18:17
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета вчера в 07:23
Игры

Half-Life: Alyx запустили с минимальными настройками графики

Cyber.sports.ru 04 апреля в 12:40
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Космос

На марсоход «Персеверанс» установили колеса и парашют

N+1 09:04
Общество

В Бурятии работники старше 65 лет могут оформить больничный

В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
Восток-Телеинформ вчера в 00:08
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
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