Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. На первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских.

Энергетика Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами. 7

Общество Черногория временно отказалась принимать российских туристов Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович. 5

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 37

Киберспорт Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля. 1

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 952

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 10

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. 1

Происшествия Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. 6

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 203

Общество Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве. 1,3K

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 468

Общество В Якутии продолжаются резкие скачки роста заболеваемости коронавирусом Скачок роста заболеваемости коронавирусом в Якутске власти связывают с тем, что местные жители в период майских праздников позволили себя расширить круг общения и ослабить уровень бдительности.