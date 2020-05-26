Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. На первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских.
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Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
Общество
Черногория временно отказалась принимать российских туристов
Черногория ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для туристов, однако временно не будет принимать путешественников из России из-за «более сложной эпидемиологической ситуации», заявил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.
ФАН 19:39
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости 07:00
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Здоровье
Коронавирус выявлен у шести пациентов онкодиспансера в Алтайском крае
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у пациентов и медперсонала краевой больницы скорой медицинской помощи.
Интерфакс - Россия 11:33
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Происшествия
Прилетевшие из Сочи дебоширы устроили драку в Домодедово
Полиция в Домодедово задержала двух мужчин, устроивших драку на борту прилетевшего из Сочи самолета.
Московский Комсомолец 05:45
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Российская газета 12:38
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Происшествия
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:44
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Общество
Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этапах снятия ограничений в Москве.
Газета.Ru 05:33
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru 22:26
Общество
В Якутии продолжаются резкие скачки роста заболеваемости коронавирусом
Скачок роста заболеваемости коронавирусом в Якутске власти связывают с тем, что местные жители в период майских праздников позволили себя расширить круг общения и ослабить уровень бдительности.
RuNews24.ru вчера в 17:18
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
Происшествия
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Lenta.ru 22:10
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45