Коронавирус
РИА НовостиВ Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
Экспресс газета вчера в 15:39
Финансы
Банк России продолжает продажу валюты на бирже
Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб.
Вести.Ru 03:45
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 21:13
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Evo-rus.com 14:42
Культура
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 22:00
Происшествия
Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге
Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Армия и оружие
Экс-депутат Рады предложил захватить Кубань, уничтожив Украину
Кривецкий предложил разговаривать с Россией с позиции силы, даже если придется «взорвать» Украину.
ФАН 13:52
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Фигурное катание
Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус
Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
Советский спорт 15:30
Культура
Два самодеятельных коллектива региона могут получить миллионные гранты
Каждый получит по два миллиона рублей.
ГТРК Ярославия 09:41
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 09:48
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье
Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье.
Дни24 00:22
Происшествия
В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью
В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Политика
Выбор невелик: западные банки ожидают новых санкций против РФ к осени
С приближением выборов президента США Вашингтон может ввести против России новые санкции, прогнозируют в Институте международных финансов (IIF, объединяет крупнейшие глобальные финансовые корпорации).
Известия 17:01
Авто
Появились новые фото китайского конкурента Rolls-Royce и Aurus
Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Армия и оружие
ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР
Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 23 мая в 16:08