Коронавирус

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
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Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса

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В Приморье смягчили режим ограничений

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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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