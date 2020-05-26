Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 1

Общество ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей. 13

Культура В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 6

Общество Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг» Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим". 10

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 66

Общество Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. 2,7K

Политика Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 1

Общество Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 468

Шоу-бизнес Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье. 203

Происшествия В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу. 109

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 191

Политика Выбор невелик: западные банки ожидают новых санкций против РФ к осени С приближением выборов президента США Вашингтон может ввести против России новые санкции, прогнозируют в Институте международных финансов (IIF, объединяет крупнейшие глобальные финансовые корпорации).