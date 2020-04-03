Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зафиксировали в Приморском крае. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Олег Кожемяко.

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Энергетика Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Политика В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных «Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.

Общество В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.

Экономика Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Здоровье В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных Лечение шести онкобольных отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые контактировали с сотрудником с положительным тестом на коронавирус, временно приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Политика Поручения по борьбе с коронавирусом дал правительству Путин На сайте Кремля опубликован документ, согласно которому правительство и региональные власти должны принять дополнительные меры для поддержки населения в связи с коронавирусом.

Экономика X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.