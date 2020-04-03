Коронавирус

ТАССТАССВ Приморье умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зафиксировали в Приморском крае. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Олег Кожемяко.
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Во Владивостоке умер первый пациент с диагнозом коронавирус

PrimaMedia.ru02:53

В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС02:00

Умершему в Приморье пациенту с коронавирусом было 52 года

РИА Новости01:55

Во Владивостоке от коронавируса скончался первый человек

Владивосток-Новости01:47

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

РБК01:46

Пациент с коронавирусом скончался во Владивостоке

RT на русском01:49

В Приморском крае скончался мужчина с диагнозом коронавирус

Восток-Медиа01:44
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Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Политика

В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
REGNUM 06:23
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
РБК 07:14
Происшествия

Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки

Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Lenta.ru 07:53
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Путешествия

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Московский Комсомолец вчера в 05:36
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Телеканал ОТВ 01:03
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 01 апреля в 14:42
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Здоровье

В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных

Лечение шести онкобольных отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые контактировали с сотрудником с положительным тестом на коронавирус, временно приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 07:28
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия

В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро

У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
Российская газета 03:18
Политика

Поручения по борьбе с коронавирусом дал правительству Путин

На сайте Кремля опубликован документ, согласно которому правительство и региональные власти должны принять дополнительные меры для поддержки населения в связи с коронавирусом.
Live24 08:03
Общество

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Piter.tv 04:42
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Экономика

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости вчера в 08:42
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

В Москве запретили поездки на машине вдвоем

Коммерсантъ 07:13
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Происшествия

В Италии медбрат задушил девушку-врача из-за подозрений на коронавирус

Газета.Ru 06:03
Религия

Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи

В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
ForPost 05:22
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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