Коронавирус
ТАССВ Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зафиксировали в Приморском крае. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Олег Кожемяко.
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Энергетика
Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
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Политика
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«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Общество
В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами
Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
Происшествия
Киллер расстрелял российского криминального авторитета у парковки
Устанавливается лицо, причастное к убийству. Как сообщил источник ТАСС, убитым был один из криминальных авторитетов.
Происшествия
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Путешествия
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Политика
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Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
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Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
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Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ
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Здоровье
В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных
Лечение шести онкобольных отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые контактировали с сотрудником с положительным тестом на коронавирус, временно приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Происшествия
В Петербурге установили мемориальную доску в память о погибших в метро
У входа на станцию "Технологический институт" установили мемориальную доску с именами погибших.
Политика
Поручения по борьбе с коронавирусом дал правительству Путин
На сайте Кремля опубликован документ, согласно которому правительство и региональные власти должны принять дополнительные меры для поддержки населения в связи с коронавирусом.
Общество
Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат
В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
В Москве запретили поездки на машине вдвоем
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Религия
Верующих призвали готовиться к дистанционному празднованию Пасхи
В РПЦ не исключают, что празднование Пасхи будет проходить в условиях самоизоляции.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.