Общество
РИА НовостиВ ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру.
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Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Авто
Названы ближайшие новинки Kia и Hyundai для России
Корейские автомобильные марки Kia и Hyundai представили список новинок, которые в будущем поступят в продажу в России.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы
Ученые Еврейского университета в Иерусалиме не нашли следов массовых смертей во время Юстиниановой чумы.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Происшествия
Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске
Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Политика
Комитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей Соединённых Штатов по разведке поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 выйдут к концу 2020 года
Вместе с процессорами Ryzen 4000 выйдут новые наборы логики серии 600, которые станут последним продуктом для платформы Socket AM4.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".
Авто
Электрокар FF 91 показал «ультрароскошный» интерьер
Кроссовер FF 91 построен на платформе VPA (Variable Platform Architecture), объединяющей монокок с шасси.
Шоу-бизнес
130 тысяч рублей в день тратит молодая возлюбленная Евгения Петросяна
Журналисты выяснили, что Татьяна регулярно посещает московские ЦУМ и ГУМ, где тратит примерно 130 000 рублей в день на различные покупки.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Забайкалье
Пять человек получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщило в среду региональное управление ГИБДД.
Кино
Адмиралтецы увидят «33 слова о дизайне»
Сегодня в 17:00, на ЛенДоке покажут киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России.
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
Технологии
Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10
Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».