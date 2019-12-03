Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пак с этим решением не согласился и обратился в прокуратуру.
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