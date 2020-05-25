Пациентов переводят в стационар в Находке Медики переводят пациентов из отделения реанимации городской больницы № 1 в больницу города Находки в 40 километрах. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Наука Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.

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Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 12

Футбол «Спартак» показал первую тренировку после перерыва Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 465

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Общество Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси. 4

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