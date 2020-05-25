Происшествия
ТАССВ Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Пациентов переводят в стационар в Находке Медики переводят пациентов из отделения реанимации городской больницы № 1 в больницу города Находки в 40 километрах. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.
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Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Футбол
«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»
RT на русском 18:00
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
Происшествия
За 10 дней количество безработных в Забайкалье почти удвоилось
Как уже сообщало ИА REGNUM, сравнению с данными от 11 мая, количество признанных безработными за день увеличилось на 120 человек.
REGNUM вчера в 06:01
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском 16:15
Космос
Россия планирует отправить перепелиные яйца на МКС в 2021 году
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 20:16
Экономика
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Общество
Захарова сообщила, что вылетевшие с Фиджи россияне прибыли в Москву
Почти два десятка россиян, вылетевших с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли в воскресенье в Москву спецрейсом вместе с соотечественниками из Рима, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 18:14
Происшествия
Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги
В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление США о «кинжале в сердце Европы»
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление американского советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград кинжалом в сердце Европы, посоветовал США помолчать.
Lenta.ru 13:21
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Технологии
Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров
В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.
РИА Новости 20:12
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
Происшествия
Автобус похоронного бюро опрокинулся на ночном проспекте Мира в Южно-Сахалинске
Сахалин.Инфо 18:14
Здоровье
Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения
Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».
Говорит Москва 11:22
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Общество
В Якутии за сутки выявили рекордное число заражённых коронавирусом
Якутск, 22 мая 2020, 10:29 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 80 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22 мая в 03:29
Гаджеты
Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27