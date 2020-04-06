Коронавирус
ИзвестияВ Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.
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Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Заводы Mercedes и PepsiСо в Подмосковье возобновили работу
Mercedes, Kimberly Clark, PepsiCo и другие компании смогли начать работу с соблюдением новых правил о социальной дистанции для всех сотрудников, передает РБК.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Интернет
Раскрыт способ увеличения скорости интернета на карантине
Один из названных способов увеличения скорости заключается в перенастройке роутера для работы в многоканальном режиме.
Происшествия
В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину
Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
Экономика
Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату
Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета.
Общество
Жителям Башкирии разрешат ездить в сады
Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС
Глава правительства подтвердил на заседании президиума координационного совета, что в программу ОМС включат и проведение лабораторных исследований на COVID-19.
Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Кино
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
По информации телеканала, финал сезона выйдет как специальный эпизод позже в текущем году. При этом 15-я серия уже вышла в эфир.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Происшествия
В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус
Только что поступило сообщение о том, что в Курске, в областной больнице имени Семашко, скончался пациент в возрасте около 50-ти лет.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Здоровье
Опасной для пожилых людей может быть самоизоляция из-за коронавируса
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на карантине из-за коронавируса, может сильно ухудшиться, заявил врач Леонид Эйдельман.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.