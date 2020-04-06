Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу. Об этом сообщило правительство региона.
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с чего всё началось
"Пропуск - это СМС, подтверждающее право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении на сайте
 правительства.
ТАСС01:19

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Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Интернет

Раскрыт способ увеличения скорости интернета на карантине

Один из названных способов увеличения скорости заключается в перенастройке роутера для работы в многоканальном режиме.
Lenta.ru 02:20
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В Москве на дороге высадили смертельно раненного мужчину

Ранее СМИ сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением высадили из иномарки в районе Капотни.
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Маркетинговые агентства попросили клиентов перейти на предоплату

Отраслевые объединения попросили рекламодателей в первую очередь пересмотреть условия оплаты: большинство агентств всегда оказывали услуги на условиях стопроцентной постоплаты, теперь они просят перейти на предоплату проектов в размере не менее 70% от бюджета.
РБК 05:17
Общество

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Хабиров подчеркнул, что работа на участках – это способ обеспечить себя запасом продуктов.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

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В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
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Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
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В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
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Правительство включит анализ на коронавирус в ОМС

Глава правительства подтвердил на заседании президиума координационного совета, что в программу ОМС включат и проведение лабораторных исследований на COVID-19.
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Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Первым и самым явным симптомом заражения коронавирусной инфекцией нового типа является повышенная температура.
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Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
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Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
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В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
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