Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Приморье вновь выросла заболеваемость COVID-19

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За прошедшие сутки в Приморском крае выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19, 12 июня сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в течение последних суток в регионе зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19.
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В Приморье вновь выросла заболеваемость COVID-19

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