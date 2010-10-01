Общество
ИА Красная ВеснаВ Приморье вновь выросла заболеваемость COVID-19
За прошедшие сутки в Приморском крае выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19, 12 июня сообщается на портале Стопкоронавирус.рф. По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в течение последних суток в регионе зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19.
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Еще 183 россиянина погибли от COVID-19 за сутки, один из них - приморец
ВЕСТИ: Приморье12 июня в 03:54
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Футбол
«Велес» арендовал вратаря «Рубина»
По данным matchtv.ru, в «Велес» из «Рубина» на условиях аренды переходит вратарь Алексей Городовой.
Матч ТВ 11:38
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials показал безумных врачей и опыты над людьми
После масштабной конференции PC Gaming Show в сети появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 11:41
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Происшествия
Адвокат оценил шансы Ефремова избежать уголовного наказания
Народные новости 11:10
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Политика
Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году
Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
Слово и Дело 08:24
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Шоу-бизнес
Пугачева похвасталась дочкой с ромашками в саду
На видео Примадонна показала, как прогуливается по саду вместе со своей 6-летней дочкой и любуется цветами.
Слово и Дело 12:06
Происшествия
В подмосковной реке обнаружили серебристо-коричневое пятно
На реке Поля в Шатуре Московской области обнаружили восьмикилометровое загрязнение.
Известия 10:52
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Происшествия
К Ефремову вновь пришли силовики
В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
Росбалт 10:42
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
NewInform вчера в 02:37