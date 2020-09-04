Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона. Ка объяснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, травмы различные.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Приморье тайфун «Майсак» травмировал 55 человек

Газета.Ru22:25
КП - Владивосток

Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

КП - Владивосток22:09
ТАСС

От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

ТАСС21:53
RT на русском

В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

RT на русском22:42
PrimaMedia.ru

Житель Приморья погиб из-за упавшего дерева во время тайфуна «Майсак»

PrimaMedia.ruвчера в 10:49
РИА Новости

В Приморье один человек погиб во время урагана

РИА Новостивчера в 10:15
Фонтанка.Ру

Азиатский супертайфун «Майсак» разрушает города в Приморском крае. Он начал с Японии и Кореи, где убил одного человека

Фонтанка.Рувчера в 08:15

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live242 сентября в 12:20
182

Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru21:07
7

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Население России к 2100 году уменьшится на 40 миллионов человек, но прогноз может ухудшится из-за коронавируса, рассказал РИА Новости один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад.
РИА Новости20:14
5

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
11

Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

Спасатели МЧС выдвинулись на плашкоуте из порта Южно-Курильска к соседнему курильскому острову Шикотан для спасения пропавших студентов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в пятницу, 4 сентября.
Известия21:13
3

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
215

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
6