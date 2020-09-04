Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Не менее 55 человек пострадали в Приморье в результате тайфуна

Меньше чем за сутки в медицинские учреждения Приморского края обратились 55 жителей, пострадавших в результате тайфуна «Майсак». Об этом 4 сентября рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
Подробнее о событии
РИА Новости

В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна «Майсак»

РИА Новости01:18
RT на русском

В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

RT на русском22:42
ТАСС

От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

ТАСС21:53
Коммерсантъ

В Приморье из-за тайфуна Майсак пострадали 55 человек

Коммерсантъ22:40
КП - Владивосток

Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

КП - Владивосток22:09
Владивосток-Новости

Приморцы обращаются к врачам после тайфуна

Владивосток-Новости22:40
Российская газета

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

Российская газета21:47

Работающие с коронавирусом получат новые выплаты

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда", - говорится в пояснении.
Газета.Ru03:16

Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
517

Медучреждения Курской области возобновили диспансеризацию населения

Ну а в региональном комитете по труду и занятости населения напомнили, что работающие россияне в возрасте старше 40 лет могут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной в году для прохождения диспансеризации.
46ТВ2 сентября в 09:03
1

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
2,8K