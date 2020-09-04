Не менее 55 человек пострадали в Приморье в результате тайфуна
Меньше чем за сутки в медицинские учреждения Приморского края обратились 55 жителей, пострадавших в результате тайфуна «Майсак». Об этом 4 сентября рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
пресс-служба правительства региона.
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