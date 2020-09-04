Медучреждения Курской области возобновили диспансеризацию населения

Ну а в региональном комитете по труду и занятости населения напомнили, что работающие россияне в возрасте старше 40 лет могут рассчитывать на один дополнительный оплачиваемый выходной в году для прохождения диспансеризации.