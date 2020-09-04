В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек
В Приморье в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун «Майсак». Эти данные, предоставленные министерством здравоохранения Приморья сообщила пресс-служба правительства региона.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
пресс-служба правительства региона.
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