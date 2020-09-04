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Вечерние Ведомости
Вечерние Ведомости

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

В Приморье в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун «Майсак». Эти данные, предоставленные министерством здравоохранения Приморья сообщила пресс-служба правительства региона.В источнике
С чего всё началось
По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила
 пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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ТАСС

От ураганного ветра в Приморье пострадали 55 человек

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RT на русском

В Приморье 55 человек пострадали от ураганного ветра

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Приморцы обращаются к врачам после тайфуна

Владивосток-Новости22:40
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В Приморье из-за тайфуна Майсак пострадали 55 человек

Коммерсантъ22:40
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Травмы из-за урагана «Майсак» в Приморье получили более 50 человек

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В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна «Майсак»

РИА Новости01:18
Российская газета

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

Российская газета21:47

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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