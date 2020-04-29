Коронавирус

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокВ Приморье введут всеобщий масочный режим

«С 30 апреля все граждане будут обязаны носить индивидуальные средства защиты – маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания - при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих любые социально-бытовые услуги, пассажирского общественного транспорта, в том числе такси, остановок и иных общественных мест»,- сообщается в документе.
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Олег Кожемяко
Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме.
— Олег Кожемяко, российский политикРИА Новости вчера в 22:21
с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба
 правительства региона.
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В Приморье введут масочный режим

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