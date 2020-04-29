Коронавирус
КоммерсантъВ Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.Коммерсантъвчера в 22:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом
ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:18
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Армия и оружие
В The Drive обратили внимание на операцию сил ВДВ России в Арктике
По словам корреспондентов «The Drive», эти маневры показали способность российских Вооруженных Сил оперативно перебрасывать спецподразделения не только в Арктике, но и любой точке планеты.
ГЛАС.RU вчера в 13:28
Здоровье
Глава Хакасии сообщил о продлении режима всеобщей самоизоляции
Принято решение о продлении режима всеобщей самоизоляции.
ИА Хакасия 00:35
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Технологии
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился.
РБК 00:00
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих
EastRussia 27 апреля в 20:22
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 14:08
Футбол
Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ
Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
Новый Век вчера в 09:36
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
Российская газета вчера в 03:25
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Общество
В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России
Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
Life.ru вчера в 22:06
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Здоровье
На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
Происшествия
В Красноярском крае произошло землетрясение
НГС24 вчера в 23:10
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Футбол
Чемпионат Франции по футболу завершён досрочно
Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Италии могут завершить сезон досрочно.
ГЛАС.RU вчера в 10:35
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
Политика
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Политика
Путин назвал условие поездок на дачи в майские праздники
До 5 мая Роспотребнадзор должен подготовить общие рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений, который начнется после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 14:05
Футбол
Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине
Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV вчера в 04:13