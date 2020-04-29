Коронавирус
КоммерсантъВ Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.Коммерсантъ22:57
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Здоровье
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 85 новых случаев COVID-19.
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Xiaomi представит Redmi Note 9S в России
Отечественные пользователи, которые с нетерпением ждали появления в России Redmi Note 9S, могут вздохнуть с облегчением.
The GEEK 26 апреля в 04:41
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Заплаканная Самбурская призналась, что стала жертвой домашнего насилия
Актриса Настасья Самбурская записала видео, в котором в слезах рассказала об избиении возлюбленным. Имя мужчины звезда разглашать не стала.
Политическая Экспертиза 09:38
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Здоровье
Найден препарат от смертельно опасного симптома коронавируса
ToDay News Ufa вчера в 23:54
Политика
Ветераны поддержали перенос даты окончания Второй мировой
На Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Победа РФ 05:00
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Общество
Минтруд допустил увеличение числа безработных до 6 миллионов человек
Котяков отметил, что Минтруд предполагает, что число безработных может достигнуть 5-6 млн человек.
MosTimes 18:12
Армия и оружие
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
Военное обозрение 06:24
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru 15:21
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
В МВД предложили открыть сотрудникам доступ к банковской тайне
ЦБ обнаружил нарушения еще в 2016-2017 годах, но уголовное дело против акционеров было возбуждено лишь два года спустя.
РЕН ТВ 19:12
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин заявил о «верхней планке» риска заражения коронавирусом в России
Риски заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в России «выходят на новую планку», заявил в ходе обращения к нации президент Владимир Путин.
РБК 10:55
Здоровье
Сотрудники обсерваторов и приемных отделений Кузбасса получат премии
Помимо работников стационаров, где лечатся заразившиеся коронавирусом, дополнительные выплаты получит персонал обсерваторов, приемных отделений перепрофилированных стационаров, участвующие в борьбе с коронавирусом работники лабораторных и паталогоанатомических служб, служб судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций.
Комсомольская правда - Кемерово 21:08
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Экономика
С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России
В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Здоровье
Сахалинский омбудсмен рассказала правду об «истощенном ребенке» в доме-интернате
История «истощенного» сахалинского ребенка из дома-интерната накануне появилась в ленте федеральных и региональных новостей.
РИА Сахалин-Курилы 22:50
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы
Деловое.ТВ 12:58