Коронавирус
КоммерсантъВ Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.Коммерсантъвчера в 22:57
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Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом
ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:18
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Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Экономика
Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
Здоровье
Коронавирус на Украине: зафиксировано более 9 тысяч случаев
Число летальных случаев достигло 220. Днём ранее на Украине было зафиксировано 492 новых случая.
Свободная Пресса 27 апреля в 02:27
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Политика
Губернатор дал поручения по итогам выступления Путина
Глава государства отметил, что за время нерабочих дней распространение эпидемии удалось затормозить.
ПензаИнформ 01:13
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Здоровье
У коронавируса нашли шесть новых симптомов
Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Общество
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом
Москва 24 вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета вчера в 05:32
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Официально: Чемпионат Франции не будет доигран
Все спортивные соревнования во Франции в сезоне-2019/20 завершены досрочно. Об этом заявил Министр спорта страны Эдуар Филипп.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:14
Политика
Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине
Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ вчера в 15:23
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Происшествия
Суд приговорил члена ОПГ к 17 годам после сделки со следствием
17 лет колонии строгого режима получил член преступной группировки, сотрудничавший со следствием, сообщает прокуратура Забайкального края 29 апреля на своем сайте.
ИА Красная Весна 01:30
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга.
Uznayvse.ru вчера в 15:06
Политика
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00