с чего всё началось

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 65

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 284

Кино К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств. 3

Общество «Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. 2,8K

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 37

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 751

Футбол Официально: Чемпионат Франции не будет доигран Все спортивные соревнования во Франции в сезоне-2019/20 завершены досрочно. Об этом заявил Министр спорта страны Эдуар Филипп. 4

Политика Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. 4

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 94

Шоу-бизнес Айза Анохина показала результат пластической операции Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга. 4

Политика Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков. 628

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 65