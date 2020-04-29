с чего всё началось

Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме.

Власти Приморского края приняли решение о введении на территории региона обязательного ношения защитных медицинских масок с 30 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 114

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 966

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 106

Политика В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости. 3

Фигурное катание Алина Загитова поиграла в игру «дорого-дешево» Российская фигуристка Алина Загитова выложила любопытное видео на своей странице в сети Instagram.

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Общество В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever. 342

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