Коронавирус
ТАССВ Приморье вводят всеобщий масочный режим
Власти Приморского края приняли решение о введении на территории региона обязательного ношения защитных медицинских масок с 30 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморья.
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Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме.
— Олег Кожемяко, российский политикРИА Новости вчера в 22:21
с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.Коммерсантъвчера в 22:57
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Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом
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