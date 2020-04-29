Коронавирус

ТАССТАССВ Приморье вводят всеобщий масочный режим

Власти Приморского края приняли решение о введении на территории региона обязательного ношения защитных медицинских масок с 30 апреля. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморья.
Читать в источнике
Комментировать195
Олег Кожемяко
Мы должны сделать все, чтобы больницы заполнялись планово, чтобы не возникали вспышки заболевания, а это происходит из-за нарушения режима самоизоляции. К сожалению, показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов — в тяжелой форме.
— Олег Кожемяко, российский политикРИА Новости вчера в 22:21
с чего всё началось
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба
 правительства региона.
Коммерсантъвчера в 22:57

Подробнее о событии

Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля

РБКвчера в 23:32

В Приморье вводится масочный режим

Коммерсантъвчера в 22:57

Обязательный масочный режим с 30 апреля введут в Приморье

Владивосток-Новостивчера в 19:14

Оперштаб Приморья ввел беспрецедентные ужесточающие меры по борьбе с коронавирусом

ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:18

В Приморье вводят обязательный масочный режим

Primpress.ruвчера в 19:40

В Приморье вводят масочный режим

РИА Новостивчера в 22:21

В Приморье введут всеобщий масочный режим

КП - Владивостоквчера в 08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

BFM.ru 01:23
197
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
114
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
62
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,6K
Происшествия

В Екатеринбурге приехавшую на вызов скорую помощь закидали камнями

Московский Комсомолец 03:45
8
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
966
Футбол

Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.
Metaratings 02:30
21
Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

РБК 27 апреля в 17:18
195
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
91
Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 27 апреля в 04:51
106
Политика

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
3
Фигурное катание

Алина Загитова поиграла в игру «дорого-дешево»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила любопытное видео на своей странице в сети Instagram.
Татар-информ 03:33
Политика

В Челябинске ветеран ВОВ через суд добился положенных выплат от ПФР

Прокуратура Тракторозаводского района провела проверку по обращению 91-летнего участника Великой Отечественной войны.
31 канал Челябинска 02:57
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
358
Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
1,4K
Культура

Солист группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска»

В финале оказалось, что все это время на сцене удивлял зрителей солист группы MBAND Анатолий Цой.
VSE42.RU 26 апреля в 22:03
217
Здоровье

Главный врач Липецкой областной клинической больницы ушла на пенсию

Главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова ушла на пенсию.
LipetskMedia.ru 03:36
1
Происшествия

Автомобиль упал с 25-метрового обрыва в Керчи

Крымские спасатели оказали в Керчи помощь водителю автомобиля, упавшего с обрыва высотой 25 метров.
ИА Крыминформ 03:09
Наука

Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной

Naked Science вчера в 09:08
12
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
30
Здоровье

В России заразились коронавирусом менее 0,1% населения

США, где живут 329,1 миллиона человек и которые занимают первую строчку в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19, тут заняли только третью - коронавирус нашли у 0,3% населения, скончались от него 0,02%.
РИА Новости 05:26
Общество

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
342
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
2
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
156
Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
3
Экономика

Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
Вести.Ru 04:13
Происшествия

Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку

Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
13
Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
18
Происшествия

В Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей.
Anapa.life 03:53
2
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное