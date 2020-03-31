Коронавирус

ТАССТАССВ Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края. Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения коронавирусом.
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В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

РБКвчера в 22:49

В Приморье появились еще двое заболевших коронавирусом

Российская газетавчера в 21:02

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:40

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:08

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

ТАССвчера в 20:56

Официально. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

Восток-Медиавчера в 20:41

Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:33
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Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС вчера в 18:36
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС вчера в 11:36
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Здоровье

Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru 29 марта в 13:03
Общество

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Происшествия

В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом

В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека.
РБК вчера в 09:38
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Энергетика

Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка

Можно ожидать ряд событий ценовой войны, и пандемии, которая затронет многие страны, отметил Клепач.
Вести.Ru вчера в 04:47
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 29 марта в 02:19
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Общество

Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии

Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
ТВ Центр вчера в 02:24
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости вчера в 21:25
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК вчера в 15:19
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Киберспорт

Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve не создавала одиночные игры, и о своём отношении к киберспорту

Valve долгое время не разрабатывала одиночные игры из-за того, что была сосредоточена на других «более интересных» проектах, в том числе на киберспорте.
CyberSport.ru вчера в 23:21
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья вчера в 11:43
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Армия и оружие

Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье

В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19

«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
RT на русском 00:23
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