Коронавирус
ТАССВ Приморье подтвердили два новых случая коронавируса
Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края. Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения коронавирусом.
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Официально. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье
Восток-Медиавчера в 20:41
Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:33
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Общество
В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей
Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Здоровье
Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Спорт
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Происшествия
В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка
Можно ожидать ряд событий ценовой войны, и пандемии, которая затронет многие страны, отметил Клепач.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Авто
В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Общество
Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии
Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
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Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Общество
Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области
Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Киберспорт
Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve не создавала одиночные игры, и о своём отношении к киберспорту
Valve долгое время не разрабатывала одиночные игры из-за того, что была сосредоточена на других «более интересных» проектах, в том числе на киберспорте.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
Здоровье
В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19
«В Республике Бурятия на 31.03.2020 г. зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.