Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края. Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения коронавирусом.

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

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