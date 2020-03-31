В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края. Министра здравоохранения края Анастасию Худченко заявила, что всего в Приморье подтверждено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

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