В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края. Уточняется, что случая заражения зафиксированы во Владивостоке.

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

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