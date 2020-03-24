Коронавирус
Газета.RuВ Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края. Уточняется, что случая заражения зафиксированы во Владивостоке.
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Первые заболевшие коронавирусом во Владивостоке: заражение подтверждено лабораторно
КП - Владивосток20:18
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