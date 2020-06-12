Почти 100 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приморье за сутки, общее число возросло до 2 702, сообщает правительство региона.

В Приморье выявили почти сто случаев заражения коронавирусом за сутки

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