Коронавирус
REGNUMВ Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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На лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжёлых пациентов, один — на аппарате ИВЛ. На карантине — 159 человек, в обсерваторах — 250 человек.
— Олег Кожемяко, российский политикREGNUM 00:19
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Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
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Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
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Газета.Ru вчера в 09:16
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РИА Новости вчера в 05:33
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Больные гепатитом и онкологией остались без медпомощи в РФ
Остаться без лечения могут тысячи человек, пишет «Коммерсант».
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Происшествия
В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна
РИА Новости вчера в 23:20
Происшествия
Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой
Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.
REGNUM 00:21
Общество
Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции
Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском вчера в 11:22
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года.
Коммерсантъ 00:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на воскресенье, 19 апреля, на территории Алтайского края подтверждены еще 9 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 19 апреля в 03:55
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Общество
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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Metaratings вчера в 07:40
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Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
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Кто-то жалуется на отсутствие денег, а кто-то просит заплатить за ипотеку. Судя по убыванию комментариев, их стали чистить модераторы.
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