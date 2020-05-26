Коронавирус
Deita.ruВ Приморье появилась положительная динамика по коронавирусу
Отмечается, что за последние сутки коронавирус зафиксирован у 40 приморцев. При этом, как отметил глава Приморья на заседании оперативного штаба, количество выздоровевших составило 89 человек – более, чем в два раза больше, чем заболевших.
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Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Гаджеты
Стартовали российские продажи нового смартфона Nokia 5.3
Актуальные Новости 08:52
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Энергетика
Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине
С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт вчера в 15:18
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы 23:20
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 00:43
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Происшествия
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Lenta.ru 22:10
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Гаджеты
Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Общество
Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 23:18
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости 15:37
Авто
Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня 09:26
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
Здоровье
Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье
В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо 22:45
Гаджеты
Ошибка iOS препятствует запуску приложений на iPhone и iPad
Судя по десяткам сообщений о проблеме, которые были опубликованы пользователями в Twitter, можно сказать, что ошибка появляется при открытии приложений в iOS 13.4.1 и iOS 13.5.
3DNews 23 мая в 05:07
Армия и оружие
Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Российская газета 23:18
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49