Отмечается, что за последние сутки коронавирус зафиксирован у 40 приморцев. При этом, как отметил глава Приморья на заседании оперативного штаба, количество выздоровевших составило 89 человек – более, чем в два раза больше, чем заболевших.

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