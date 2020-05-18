Коронавирус
Lenta.ruВ Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ее слова приводит РИА Новости. По словам Детковской, коэффициент распространения инфекции в Приморье сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы.
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«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до 1. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России», — цитирует главу ведомства Татьяну Детковскую пресс-служба регионального правительства.RT на русскомвчера в 23:51
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