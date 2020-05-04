В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 547, сообщили в региональном правительстве.

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

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