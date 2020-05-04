Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 547, сообщили в региональном правительстве.
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В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

RT на русском22:13

В Приморье выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

АиФ Владивосток20:20

В Приморье выявлено 53 новых случая заболевания COVID-19

ИА Красная Весна20:56

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

Владивосток-Новости20:36

Плюс 53: большинство пациентов – женщины, которые заразились в быту

КП - Владивосток20:34

Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 500 человек

РИА Новости20:48

Число больных коронавирусом увеличилось в Приморье

EastRussia21:14
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Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
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Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
88
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
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Авто

Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях

Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe 05:33
18
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Футбол

Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников

Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
25
Политика

Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
110
Общество

Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом

Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
Профиль 10:06
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
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Экономика

Новости кризиса 3 мая: маски разрешили вывозить за рубеж, бизнесу дали отсрочку по налогам

За апрель крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн рублей, сообщили в ФНС.
URA.Ru 11:00
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Интерфакс 19:19
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
886
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
787
Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
97
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Премьера первого сезона "Диверсанта" состоялась в 2004 году, картина была снята по одноименному роману Анатолия Азольского.
Ревизор.ру 03:07
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
1,2K
Здоровье

В Новой Зеландии за сутки не зафиксировали новых заболеваний COVID-19

Медики в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом за сутки, сообщил представитель минздрава страны.
РИА Новости 21:45
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
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Политика

Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам 9 Мая

28 апреля Путин уточнил, что 9 Мая пройдёт авиационный парад и состоятся салюты.
Говорит Москва вчера в 09:52
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Происшествия

В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19

Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей

Автомобилям, мотоциклам, прицепам, полуприцепам и легкому грузовому транспорту, имеющему грузоподъемность до 3,5 тонны, возраст которого составляет от 4 до 10 лет, требуется прохождение ТО один раз в два года, а более "старшему" транспорту - ежегодно.
Новые автомобили вчера в 22:44
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Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
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Футбол

УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»

Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.
Vprognoze.ru 12:22
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