Коронавирус
RT на русскомВ Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 547, сообщили в региональном правительстве.
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Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
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Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
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Авто
Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях
Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe 05:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Футбол
Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Чтобы защитить людей и уменьшить количество новых инфицирований, нужно ввести масочный режим, заявил Сергей Дорофеев, заслуженный врач России.
Профиль 10:06
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
Экономика
Новости кризиса 3 мая: маски разрешили вывозить за рубеж, бизнесу дали отсрочку по налогам
За апрель крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочку по налогам на общую сумму 750 млн рублей, сообщили в ФНС.
URA.Ru 11:00
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости 15:39
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Премьера первого сезона "Диверсанта" состоялась в 2004 году, картина была снята по одноименному роману Анатолия Азольского.
Ревизор.ру 03:07
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Здоровье
В Новой Зеландии за сутки не зафиксировали новых заболеваний COVID-19
Медики в Новой Зеландии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом за сутки, сообщил представитель минздрава страны.
РИА Новости 21:45
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
Политика
Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам 9 Мая
28 апреля Путин уточнил, что 9 Мая пройдёт авиационный парад и состоятся салюты.
Говорит Москва вчера в 09:52
Происшествия
В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19
Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей
Автомобилям, мотоциклам, прицепам, полуприцепам и легкому грузовому транспорту, имеющему грузоподъемность до 3,5 тонны, возраст которого составляет от 4 до 10 лет, требуется прохождение ТО один раз в два года, а более "старшему" транспорту - ежегодно.
Новые автомобили вчера в 22:44
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
Футбол
УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.
Vprognoze.ru 12:22