В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона. По данным властей, число случаев COVID-19 в Приморье увеличилось до 1339.

В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса

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