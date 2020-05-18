Коронавирус
Газета.RuВ Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса
В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона. По данным властей, число случаев COVID-19 в Приморье увеличилось до 1339.
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Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Космос
США запустили ракету с секретным военным космопланом
С мыса Канаверал в воскресенье стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B военного назначения, запуск проведен в интересах Космических сил США.
Московский Комсомолец 10:39
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
Экономика
Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Ведомости 19:07
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости 11:09
Политика
Помпео: США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Globallookpress США направили в РФ для помощи в борьбе с коронавирусом аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции.
РЕН ТВ 16:58
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Единоборства
Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Нидерландский боец смешанного стиля Алистар Оверим одержал победу над представителем США Уолтом Харрисом на бойцовском турнире UFC Fight Night 172.
Vprognoze.ru 02:11
Кино
Фил Лорд и Кристофер Миллер снимут новый фильм с Райаном Гослингом
Inc-news.ru вчера в 12:43
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Здоровье
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
Общество
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Общество
Названы города России, где воздух стал чище в период самоизоляции
В одном из городов зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха из-за промышленных выбросов, отмечается в материале.
Телеканал 360° 19:52
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове 17:52
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Политика
В Швейцарии впервые в истории страны грозит импичмент ее главному прокурору Михаэлю Лауберу
Слушания по вопросу об отставке прокурора Конфедерации запланированы на среду.
Эхо Москвы 23:15
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Космос
Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях
Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.
News.ru вчера в 12:07
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru 03:43
Общество
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
РИА Новости 21:07
Авто
В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Кино
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут осенью
Новые серии «Сверхъестественного» выйдут осенью и станут финальными в сериале, сообщил президент The CW Марк Педовиц.
Sibnet Новости 15 мая в 07:04
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru 04:15
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05