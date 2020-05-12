Коронавирус

РосбалтРосбалтВ Приморье за сутки выявлено 48 новых случаев коронавируса

В Приморском крае за сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 955, сообщает пресс-служба регионального правительства. В сообщении отмечается, что выросло также число пациентов в тяжелом состоянии.
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О выходе из самоизоляции говорить рано: еще 48 случаев коронавируса зарегистрировано в Приморье

Primpress.ruвчера в 22:05

В Приморье за сутки выявили 48 заболевших COVID-19

РИА Новостивчера в 21:39

Почти 50 новых случаев коронавируса выявлено в Приморье

Владивосток-Новостивчера в 21:31

Почти тысяча больных COVID-19 насчитывается в Приморье

КП - Владивостоквчера в 21:30

Ситуация усугубляется: почти 15 приморцев из-за COVID-19 подключили к ИВЛ

Восток-Медиавчера в 01:22

Количество заболевших COVID-19 в Приморье перевалило за девять сотен

ВЕСТИ: Приморье10 мая в 21:24

Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье

Deita.ru10 мая в 21:15
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Происшествия

В Екатеринбурге нарушитель самоизоляции напал на полицейских

REGNUM 00:38
23
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru вчера в 09:44
1,7K
Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
572
Общество

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома в Иркутске

Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного дома в микрорайоне Юбилейный Иркутска, сообщается 12 мая на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.
ИрСити 00:08
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
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Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости вчера в 21:05
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Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о новых случаях заражения

Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
5,3K
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
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Здоровье

12 мая в России завершается единый период нерабочих дней

Сегодня, 11 мая, Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19.
Волга-Медиа вчера в 09:50
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada

Автоновости дня 10 мая в 00:47
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
109
Общество

Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 21:41
89
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
Интерфакс 00:46
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Армия и оружие

Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».
Военное дело 00:49
Происшествия

ЧП на Лене

SakhaLife.ru 00:02
Происшествия

Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье

Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК вчера в 15:04
60
Общество

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском вчера в 10:19
750
Авто

Lotus подружился с газовым монополистом Centrica Group

Драйв вчера в 12:08
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском вчера в 09:28
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Политика

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости вчера в 20:20
5
Общество

В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим

Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:42
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
5,4K
Политика

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
1,3K
Общество

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия вчера в 15:00
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