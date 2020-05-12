В Приморском крае за сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных выросло до 955, сообщает пресс-служба регионального правительства. В сообщении отмечается, что выросло также число пациентов в тяжелом состоянии.

В Приморье за сутки выявлено 48 новых случаев коронавируса

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