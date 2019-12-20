Происшествия
РБКВ Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УМВД.
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Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Футбол
«Худший подкат года». В Аргентине футболист едва не сделал соперника инвалидом
Происшествия
Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам на время забыть о снеге
Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до 6 градусов выше нуля, в ближайшие пять-семь дней нет никакой вероятности выпадения снега, заявил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Общество
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
В США обвинили в мошенничестве отца и дочь, которые несколько лет врали об участии в лотереях, чтобы получить налоговые вычеты за выигранные деньги.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Кино
Сериал «Ведьмак» выходит на Netflix
Показ одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года «Ведьмак» стартует на сервисе Netflix 20 декабря, фэнтезийный телесериал основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского.
Авто
Дилеры рассказали, на сколько с января подорожают автомобили
Дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Армия и оружие
Обозреватель «Ъ» Максим Юсин о высказываниях Путина об Украине
На пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на несколько вопросов о российско-украинских отношениях, в том числе о газовом конфликте двух стран, а также высказался о прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате», минских соглашениях и ситуации в Донбассе.
Наука
Грета Тунберг попала в десятку ученых года. Она гениальный PR-проект
Журнал Nature выбрал 10 ученых года. Это люди, сделавшие важные открытия и внесшие вклад в науку.
Авто
Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя комплектациями
Известно, что "паркетный" китайский внедорожник выйдет в России с четырьмя комплектациями.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Происшествия
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
Футбол
Роналду снова летает: он подпрыгнул выше перекладины и забил
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 17-го тура итальянской Серии А забил победный гол в ворота генуэзской "Сампдории".
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Происшествия
Воспитательница скончалась после звонка о минировании детсада в ЕАО
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Общество
Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным
"Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в сообщении правительства Приангарья.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Общество
Путин дал оценку здравоохранению и зарплатам медиков в стране
Трогать существующую систему здравоохранения в стране не стоит, а поднимать зарплаты медиков следует за счет ликвидации несправедливой дифференциации в зарплатах.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Россия ответит зеркально на санкции США — Путин
18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Теннис
Шарапова победила впервые за четыре месяца
Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла товарищеский матч против австралийской спортсменки Айлы Томлянович .