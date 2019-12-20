В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УМВД.

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

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