Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД. Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

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