Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД. Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

РИА Новостивчера в 19:58

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

РБКвчера в 21:21

Полиция Приморья задержала подозреваемого в нападении на офис Сбербанка

ТАССвчера в 20:31

В аэропорту задержан подозреваемый в ограблении банка

Общественное телевидение Приморьявчера в 21:29

Полиция задержала в аэропорту Владивостока подозреваемого в ограблении банка (обновлено)

PrimaMedia.ruвчера в 19:42

В Приморье задержан подозреваемый в ограблении Сбербанка

REGNUMвчера в 19:58

«Оказался непростой». Пойман подозреваемый в «громком» ограблении банка

Primpress.ruвчера в 12:00
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

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В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

РБК 03:24
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Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 19:33
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Оклад Леонида Слуцкого в "Рубине" составит 600 тысяч евро в год (почти 42 миллиона рублей) без учета бонусов, пишет "Бизнес Online".
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Башкирия и Ямало-Ненецкий автономный округ являются лидерами среди российских регионов по количеству недостроенных объектов и вложенных в них денег на начало 2019 года.
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На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
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Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
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В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

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