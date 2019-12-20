Происшествия
РИА НовостиВ Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД. Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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Полиция задержала в аэропорту Владивостока подозреваемого в ограблении банка (обновлено)
PrimaMedia.ruвчера в 19:42
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Происшествия
Журналистка перестала выходить на связь после визита к матери стрелка с Лубянки
Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
Экономика
Депутат предложил ужесточить требования к пивоварам
Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции.
Общество
Названы самые пивные регионы России
Самарская область оказалась самым пивным регионом России. Она лидирует в рейтинге субъектов по объему разовой покупки разливного пива.
Общество
Бакалавр по биохимии выиграла конкурс «Мисс Америка»
Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии Камилль Шрайер из штата Виргиния, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
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Происшествия
SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Политика
В Турции считают поставки оружия США на Кипр «опасной эскалацией»
Турция предупредила, что решение Соединенных Штатов прекратить десятилетнее эмбарго на поставки оружия на Кипр будет представлять собой "опасную эскалацию".
Происшествия
Пьяная автоледи врезалась в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей
Ночью в пятницу, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Политика
Американский сенат принял бюджет на 2020 год
Сенат США принял федеральный бюджет на финансовый 2020 год, документы отправлены на подпись президенту страны Дональду Трампу.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
Происшествия
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы.
Экономика
Глава НРА — РБК: «Не нравится наш подход — не покупайте у нас рекламу»
В интервью РБК Алексей Толстоган связал снижение рекламных доходов ТВ с тем, что транснациональные компании сделали ставку на digital, рассказал, как идут переговоры с рекламодателями о размещении на ТВ в 2020 году, и пообещал сделать телевидение максимально интерактивным.
Экономика
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористов
Мошенники и террористы Крупнейшие российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег (модуль AML — Anti-Money Loundering).
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Общество
Из-за изменения климата водные ресурсы России станут больше
Из-за изменения климата водные ресурсы России в первой половине XXI века могут в среднем увеличиться на 8-10%, одновременно уменьшится их внутригодовая неравномерность, сообщает РИА Новости, ссылаясь на госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»
В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
Общество
Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Экономика
В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых
В Свердловской области готовятся к действию закона о самозанятых Свердловские власти не смогли согласовать с федеральными властями поправки в закон о самозанятых гражданах, который начнет работать в регионе с 2020 года в пилотном режиме.
Космос
Китай и Бразилия запустили исследовательский спутник CBERS-04A
Китай и Бразилия в пятницу успешно вывели на солнечно-синхронную орбиту спутник для изучения природных ресурсов CBERS-4A.