Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД. Девятого декабря полиция сообщила об ограблении в отделении Сбербанка. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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В аэропорту задержан подозреваемый в ограблении банка

Общественное телевидение Приморьявчера в 21:29

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

РБКвчера в 21:21

В Приморье задержан подозреваемый в ограблении Сбербанка

REGNUMвчера в 19:58

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

РИА Новостивчера в 19:58

Полиция задержала в аэропорту Владивостока подозреваемого в ограблении банка (обновлено)

PrimaMedia.ruвчера в 19:42

Полиция Приморья задержала подозреваемого в нападении на офис Сбербанка

ТАССвчера в 20:31

«Оказался непростой». Пойман подозреваемый в «громком» ограблении банка

Primpress.ruвчера в 12:00
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Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБК вчера в 17:19
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
РЕН ТВ 01:42
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Здоровье

Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
РБК 18 декабря в 01:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева очаровала поклонников новым образом

46-летняя певица Наташа Королева не боится экспериментировать со своей внешностью.
Uznayvse.ru 18 декабря в 07:47
Гаджеты

Разработаны цветные экраны на электронных чернилах

Готовые экраны, как ожидается, появятся во втором квартале 2020 года, а потребительские устройства могут выйти на рынок к осени.
Игромания.ру вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Интернет

Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Lenta.ru 02:10
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:34
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 01:13
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Политика

Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
REGNUM вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя год отношений

Весной 2018-го Ченнинг Татум расстался с супругой Дженной Деван, с которой был вместе еще с начала съемок франшизы «Шаг вперед» в 2006 году.
Woman.ru 01:15
Экономика

Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов.
Lenta.ru вчера в 03:24
Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Здоровье

Глава Крыма восхитился уровнем открытости Путина на пресс-конференции

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвёл итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Krym.News 01:35
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

3DNews вчера в 03:31
Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Lenta.ru 01:02
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 09:22
Экономика

Американские индексы продолжают расти

В среду, 18 декабря, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу возможности скорого заключения торговой сделки и ввиду ослабления волнений по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Глас Народа 18 декабря в 12:43
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
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