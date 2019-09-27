Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Задержание браконьеров из КНДР российскими пограничниками сняли на видео

Life.ru07:56

Опубликовано видео задержания ФСБ северокорейских браконьеров

Lenta.ru08:01

Российские пограничники задержали почти 300 северокорейских браконьеров

Росбалт02:31

В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

РИА Новости02:49

Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье

Известия02:48

В Приморье задержаны 8 плавсредств с рыбаками-нарушителями из КНДР

REGNUM02:39

В Приморье задержали 262 рыбаков из КНДР за браконьерство

ТАСС02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:54, Вашингтон
Футбол

Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами»

Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.
Sports.ru 24 сентября в 15:25
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 08:16
Футбол

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Футбол

Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.
Спорт-Экспресс 08:38
Футбол

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Политика

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 05:51
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Экономика

Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Космос

Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду

Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 08:09
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Автоспорт

Болид Квята сломался во время первой практики в Сочи

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику Гран-при России Формулы-1.
Sport24.ru 04:32
Происшествия

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Армия и оружие

Силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

Украинские силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости 08:20
Музыка

Натали выпустила новую песню про мужчину мечты

Piter.tv 02:57
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета 08:28
Единоборства

Чемпион мира по борьбе Дейк бросил вызов Нурмагомедову

Замана 03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:45
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

ТАСС 06:59
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Происшествия

Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам

Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза

Дни24 вчера в 09:36
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Кино

Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован

Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.
Регион online 07:19
Футбол

Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»

Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
Российская газета 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное