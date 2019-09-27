В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

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