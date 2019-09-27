Происшествия
RT на русскомВ Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Российская газета 06:06
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета 25 сентября в 23:25
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появилась в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Общество
Жест «ок» признали экстремистским в США
Решение о внесении жеста в список экстремистских символов было принято в еврейской организации по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL).
Известия 09:33
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Политика
Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, когда он собирался задать вопрос главе государства.
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Общество
Россиянам позволят не подтверждать трудовой стаж
С начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 09:34