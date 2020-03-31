Всего в России, по последним данным, зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом, причем хотя бы один случай уже был подтвержден в 71 из 85 российских регионов. За сутки в стране было выявлено 302 новых случая заболевания.

В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

Здоровье Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.

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