Коронавирус

РБКРБКВ Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

Всего в России, по последним данным, зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом, причем хотя бы один случай уже был подтвержден в 71 из 85 российских регионов. За сутки в стране было выявлено 302 новых случая заболевания.
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В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

РБКвчера в 22:49

Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:33

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 21:40

В Приморье появились еще двое заболевших коронавирусом

Российская газетавчера в 21:02

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

ТАССвчера в 20:56

Официально. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Приморье

Восток-Медиавчера в 20:41

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:08
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Здоровье

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Deita.ru 02:42
Общество

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России

Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.
Planet Today вчера в 08:46
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей

Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
REGNUM вчера в 12:43
Музыка

Little Big выпустили карантинную версию популярной песни

В ролике, который музыканты выложили в Instagram, один из членов группы воспроизводит музыку при помощи ложки и посуды с водой, а Прускин играет на колпачке от термометра.
UfacityNews.ru 28 марта в 15:54
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

В Нижегородской области ввели режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции ввели в Нижегородской области.
Собака.ru вчера в 14:30
Единоборства

Британского боксера отстранили за урок по избиению женщин на карантине

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации во втором среднем весе Билли Джо Сондерс временно отстранен.
Москва 24 вчера в 13:05
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Политика

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 02:51
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Общество

Первое контактное заражение коронавирусом зафиксировали в Крыму

Информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксёнов В Крыму зафиксировали первое контактное заражение коронавирусом.
SM News 28 марта в 05:45
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
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