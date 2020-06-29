Коронавирус
REGNUMВ Приморье зафиксировано 42 летальных случая пациентов с коронавирусом
Прирост составил за сутки 1,9% — подтверждено 82 новых случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. За сутки выздоровели 33 пациента, умер один мужчина 62 лет.
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В Приморье за сутки выздоровели ещё 33 человека с COVID-19 — данные оперштаба
Восток-Медиавчера в 23:06
Тяжёлое состояние и ряд заболеваний: врачи – новом умершем от COVID-19
Владивосток-Новостивчера в 22:41
Самолечение COVID-19 дома усугубило ситуацию: специалисты рассказали о новой смерти в Приморье
КП - Владивостоквчера в 22:39
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Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке
Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
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Минтруд: пенсии в России получают более 40 млн человек
Москва, 29 июня 2020, 11:27 — REGNUM Получателями пенсий в России являются 42 млн человек.
REGNUM 04:27
Футбол
Житель Барнаула выиграл почти 1 млн на спортивной ставке за 25 рублей
Самый большой коэффициент в экспрессе пришелся на победу "Ливерпуля" со счетом 4:0 и составил 15,0. Суммарный коэффициент вышел в космические 36450,0 пунктов Клиент одной из букмекерских компаний Барнаула выиграл почти миллион рублей, сделав незначительную ставку на матчи английской Премьер-Лиги.
Толк вчера в 23:54
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
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Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Автоэксперт назвал признаки готовящегося угона автомобиля
Ранее LIVE24 сообщало, что эксперты назвали главные риски парковки автомобиля у дома.
Live24 03:31
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Более 400 врачей заразились коронавирусом в Алтайском крае
Заболевшие выявлены в 68 медорганизациях С начала пандемии в Алтайском крае 412 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом.
АМИТЕЛ 03:56
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области предупредил собравшихся чиновников, что страна может потерять часть своей территории.
Наша версия 04:22
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Транспорт
Максимальная стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Максимальный тариф движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за км, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Коммерсантъ 04:07
Авто
Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec
Skoda Octavia G-Tec оснащена 1,5-литровым турбодвигателем на 130 лошадиных сил.
За рулем Кубань вчера в 03:45
Происшествия
В Севастополе скончалась пожилая пациентка с коронавирусом
Севастополь, 28 июня 2020, 12:00 — REGNUM За минувшие сутки в одной из больниц Севастополя скончалась пожилая пациентка с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:00
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру вновь отложили
Запуск европейской ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
ТАСС вчера в 21:53
Футбол
Тренер «Реала» Зидан: судьба титула решится в последнем матче
Всем понятно, что судьба титула решится в заключительном туре.
Вести.Ru 02:30
Общество
Не менее 20 тысяч желающих вернуться домой россиян остаются за рубежом
Не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, пока остаются за рубежом.
RT на русском 04:21
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Политика
Китай введет визовые санкции против США
Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
Газета.Ru 04:07
Общество
«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой
Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes вчера в 13:36
Политика
На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров
Украинцы издание высмеяли и раскритиковали, как за неуместное упоминание шумеров, так и за показавшиеся многим уродливыми иллюстрации.
Известия вчера в 21:28
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59