Общество
REGNUMВ Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Политика
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.
Кино
Финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Стриминговая платформа Netflix выпустила финальный трейлер «Ведьмака».
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Политика
Песков рассказал о скрывающихся в Европе участниках кровавых терактов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе сейчас скрывается много участников кровавых терактов в России.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Политика
Украина подготовит изменения в Минские соглашения
Предложения по изменениям в Минские соглашения уже были готовы в инициативах президента Украины.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Германия признала капитуляцию перед США из-за «Северного потока-2»
Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.
Футбол
Черчесов рассказал о потенциальном возвращении Акинфеева в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным обсуждать с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым его возможное возвращение в национальную команду.
Гаджеты
Logitech 4K Pro Magnetic: веб-камера для монитора Apple Pro Display XDR
Компания Logitech анонсировала устройство 4K Pro Magnetic Webcam — веб-камеру, спроектированную специально для новейшего монитора Apple Pro Display XDR.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Минамино в январе
До перехода в «Зальцбург» в 2014 году Минамино играл за японский клуб «Сересо Осака».
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
Общество
СПЧ передал Путину предложения об изъятии родителей из семьи
Изъятие ребенка из семьи сделать крайней мерой, применяемой, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».
Происшествия
Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Общество