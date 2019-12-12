Общество

Газета.RuГазета.RuВ Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет, поскольку на субмарине не было топлива.
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В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

Российская газета01:55

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РИА Новости02:31

В Приморье по пути на утилизацию частично затонула подводная лодка

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РБК03:54

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Известия01:50

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка

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