Общество
Газета.RuВ Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет, поскольку на субмарине не было топлива.
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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
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Овечкин применил силовой прием против арбитра
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В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Наука
Как добывают уран: опасный бизнес
Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Футбол
Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»
Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
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Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Общество
Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова
Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
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АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году
Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выводы резолюции Европарламента в отношении роли СССР во Второй мировой войне.
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Армия и оружие
В КНДР заявили о готовности пропорционально ответить на агрессию США
Северная Корея готова пропорционально ответить на любые агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов, заявил 12 декабря в эфире Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) представитель МИД КНДР.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» собирается снимать «Мастера и Маргариту»
Режиссер Баз Лурман приобрел права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, сообщает Deadline.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Здоровье
Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела
Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Здоровье
Система здравоохранения в Белгородской области не дотянула до лучшей
Белгородской области не удалось проскочить в топ-30, её результат – 34-е место с восемью поощрительными и двумя штрафными баллами.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
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Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии Хангошвили находился в розыске
Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.