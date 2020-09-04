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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Приморском крае 5 тысяч человек ликвидируют последствия тайфуна

В Приморском крае к ликвидации последствий тайфуна «Майсак» привлечены почти 5 тыс. человек. Об этом сообщает региональное правительство. Наиболее сложная ситуация сложилась Владивостоке, Артеме, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском и Хасанском районах.В источнике
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АиФ Владивосток

Около 5 тысяч человек ликвидируют последствия тайфуна «Майсак»

АиФ Владивосток01:21
Владивосток-Новости

В некоторых районах Приморья введён режим ЧС

Владивосток-Новости01:06
Восток-Медиа

Из-за тайфуна «Майсак» режим ЧС объявлен ещё в двух населённых пунктах Приморья

Восток-Медиа01:47
ВЕСТИ: Приморье

Приморью еще сильно повезло - «народный синоптик»

ВЕСТИ: Приморье00:59
PrimaMedia.ru

Нет света и воды: в правительстве Приморья рассказали, какие районы пострадали от урагана

PrimaMedia.ru20:52
Российская газета

Тайфун «Майсак» оставил без электричества 150 тысяч жителей Приморья

Российская газета21:26
ТАСС

Власти Приморья заявили, что ураган не нанес сильного ущерба объектам жизнеобеспечения

ТАСС20:38

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
2,5K

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По информации издания "Новые автомобили", 55% респондентов назвали идеальными машины немецких марок, 42% считают лучшими японские авто, а 17% опрошенных отдают предпочтение транспортным средствам корейских брендов.
Новые автомобиливчера в 08:42
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Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников

Борьба с курением среди школьников при помощи штрафов для родителей не даст никакого результата, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
РБК01:13
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 2 сентября основные индексы Уолл-стрит находились на исторических максимумах, которые S&P и Nasdaq несколько раз обновили за последнюю неделю.
REGNUMвчера в 15:35

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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На Алтае не стали возбуждать дело по факту поедания собак

Полиция Рубцовского района Алтайского края решила не возбуждать уголовное дело против жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает и разделывает собак, чтобы затем употребить в пищу.
Общественная служба новостей01:40
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUMвчера в 10:01
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