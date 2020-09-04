В Приморском крае 5 тысяч человек ликвидируют последствия тайфуна
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В Приморском крае к ликвидации последствий тайфуна «Майсак» привлечены почти 5 тыс. человек. Об этом сообщает региональное правительство. Наиболее сложная ситуация сложилась Владивостоке, Артеме, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском и Хасанском районах.В источнике
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